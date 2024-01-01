Otomobil satışlarında iki yeni gelişme

Yeni yılın gelmesiyle beraber birçok değişiklikte beraberinde geldi. Yeni düzenlemeleri zamlar derken birçok değişiklik yapıldı.

Elektrikli otomobilde ithalat kararının detayları için piyasa konuya ilişkin açıklama beklerken Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlarda menşe kolaylığı 2027 yılına kadar uzatıldı.

Bir diğer gelişme ise otomobil markalarının zam hazırlığına başlaması.

İnternet sitelerinde sıfır otomobil liste fiyatları kapatıldı. Sitelerin kapatılmasıyla beraber güncelleme sonrası fiyatların artması bekleniyor.

2023 yılının son günlerinde Ticaret Bakanlığı’nın elektrikli otomobiller yönelik aldığı karar sektörde büyük çaplı yankı uyandırmıştı. 29 Aralık’ta yürürlüğe gireceği duyurulan tebliğ ile Çin ve Japonya, ABD, Meksika gibi Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışında kalan ülkelerden elektrikli otomobil getiren marka veya distribütörlere 7 bölgede 20 servis açma zorunluluğu getirildi.

Markalar ve distribütörler tebliğde soru işareti bırakan noktalara dair bir açıklama beklerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahilinde elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027 yılına kadar devam edeceği bildirildi.

İNGİLTERE İLE DEVAM KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan konuya dair milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı. Bu kara göre, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027 yılına kadar devam edecek.

SIFIR OTOMOBİLDE LİSTE FİYATLARINA GÜNCELLEME

Diğer yandan 2024 yılının gelmesiyle beraber sıfır otomobilde fiyat listelerinin güncellenmesi başladı. Bu güncellemeyle pek çok markanın fiyat listelerini kapattığı görüldü. Sektör temsilcileri temmuz ayından bu yana fiyatların düştüğünü gösterse de yeni yılda yeni zamların olacağının vurgusu yapıldı. Renault, Peugeot, Citroen, Hyundai, Volkswagen, Audi, Opel, Dacia, Kia ve Seat gibi markalar fiyat listesini güncellemeye başladı.