Euro Bölgesi yıllık enflasyon rakamları açıklandı

Kaynak: AA
Euro Bölgesi yıllık enflasyon rakamları açıklandı
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 2,8 seviyesinde olacağı belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Euro bölgesi ve Avrupa Birliği ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Eurostat'a göre Euro Bölgesi'nde Ocak'ta aralık ayına göre düşüş yaşandı. Aralıkta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,8'e geriledi.TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,4 geriledi.

Avrupa Piyasaları beklentisi, ocakta Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,8, aylık yüzde eksi 0,4 olması yönündeydi. Eurostat açıkladığı veriler piyasa beklentilerini karşıladı.

Avrupa Birliği'nde de aralıkta yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon yüzde 0,3lük düşüşle ocakta yüzde 3,1'e geriledi. AB'de TÜFE, ocakta aylık bazda ise düşüş oranı yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Euor Bölgesi'nde, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,73 ile hizmetlerde gerçekleştiği açıklandı. Hizmetleri, yüzde 1,13 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,53 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji ürünleri yüzde 0,62 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ocakta Romanya'da yüzde 7,3, Estonya'da yüzde 5, Hırvatistan'da yüzde 4,8, Polonya'da yüzde 4,5, Slovakya'da yüzde 4,4, Avusturya'da yüzde 4,3, Bulgaristan'da yüzde 4, Macaristan ve Malta'da yüzde 3,7, İspanya'da yüzde 3,5 ve İsveç'te yüzde 3,4 olarak belirlendi.

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