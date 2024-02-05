Euro bölgesinde üretici enflasyonundan iyi haber

Eurostat'tan üretici enflasyonu açıklaması. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesinin 2023 yılı aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

Verilere göre Avrupa Birliği'nde Üretici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,9, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 10 azaldı.Euro Bölgesi'nde de ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 10,6 düştü.

EURO BÖLGESİ'NDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Euro Bölgesi'nde piyasa beklentileri ÜFE'nin aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 10,5 azalacağı tahmin ediliyordu.

Avrupa Birliği ülkelerinde Üretici Fiyat Endeksi en çok İrlanda, İtalya ve Bulgaristan'da geriledi. Lüksemburg, Slovakya ve Slovenya'da ise arttı

ÜFE, aylık bazda ise Yunanistan’da yüzde 1, Belçika'da yüzde 0,5 artarken, İrlanda'da yüzde 12, Hollanda'da yüzde 1,8 ve Estonya’da yüzde 1,4 geriledi.