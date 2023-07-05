Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları mayısta geriledi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,9 azaldı.

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları mayısta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8, 2022'nin mayıs ayına göre yüzde 0,5 geriledi.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 1,5 düştü.

Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 1,3 azalacağı yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi'nde ÜFE beklentilerden daha fazla geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta yıllık bazda en fazla yüzde 36,3 ile Macaristan'da, yüzde 21 ile Slovakya'da ve yüzde 12 ile Letonya'da arttı. Yıllık ÜFE, Yunanistan'da yüzde 10,6, İrlanda'da yüzde 9,7 ve Belçika'da yüzde 9,6 geriledi.(AA)

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