Euro haftaya rekorla başladı

Euro kuru haftaya rekorla başladı. 30, 57 lira ile rekor kıran euro sonrasında 30,54 liraya geriledi. Öte yandan dolar ise yükselişini sürdürdü.

Euro haftaya rekorla başladı

Türk Lirası'nın tarihi düşüşü sürerken, dolar ve euro, İsrail-Filistin savaşının da çıkmasıyla yükselişini katladı. Son haftalarda art arda rekor gelen döviz kurunda, haftanın ilk işlem gününde euro, tarihi zirvesini gördü. Dolar ise yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Son dönemde 28 TL seviyesinde seyreden ve üst üste rekor yenileyen dolar/TL, bugün 28,4254 seviyesine ulaşarak, sürdürdüğü yukarı ivmeli hareketine devam etti.

Euro/TL ise en son temmuz ayında gördüğü 30,37 seviyesi sonrası uzun zaman 30 TL sınırında seyrederken, bugün 30,5703 seviyesine çıkarak, tarihi rekorunu tazeledi. Euro kuru rekorun ardından 30,54 liraya indi.

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Yalan ustası
Yalan ustası
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Son Haberler
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Kasko ve trafik sigortasında dengeler değişiyor OTOMOTİV
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Kasko ve trafik sigortasında dengeler değişiyor
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
6 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 6 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var? Magazin
6 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 6 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?
THY'den flaş İsrail kararı Gündem
THY'den flaş İsrail kararı
Polise ‘Evimde hırsız var’ ihbarı yaptıktan sonra 5. kattan atladı Gündem
Polise ‘Evimde hırsız var’ ihbarı yaptıktan sonra 5. kattan atladı
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı Spor
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı Dünya
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı