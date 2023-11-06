Euro haftaya rekorla başladı

Türk Lirası'nın tarihi düşüşü sürerken, dolar ve euro, İsrail-Filistin savaşının da çıkmasıyla yükselişini katladı. Son haftalarda art arda rekor gelen döviz kurunda, haftanın ilk işlem gününde euro, tarihi zirvesini gördü. Dolar ise yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
Son dönemde 28 TL seviyesinde seyreden ve üst üste rekor yenileyen dolar/TL, bugün 28,4254 seviyesine ulaşarak, sürdürdüğü yukarı ivmeli hareketine devam etti.
Euro/TL ise en son temmuz ayında gördüğü 30,37 seviyesi sonrası uzun zaman 30 TL sınırında seyrederken, bugün 30,5703 seviyesine çıkarak, tarihi rekorunu tazeledi. Euro kuru rekorun ardından 30,54 liraya indi.