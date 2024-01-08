Eurofighter satışında Türkiye’yi reddeden Almanlar Arapları uçuracak

Suudi Arabistan, İngiltere ile 48 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak için anlaşmış ancak bu anlaşma, Almanya’nın Suudi Arabistan’a silah satışını yasaklayan ambargosu nedeniyle engellenmişti.

ALMANYA GERİ ADIM ATTI

Almanya, Eurofighter Konsorsiyumu’nun diğer üyeleri olan İngiltere, İspanya ve İtalya’dan büyük tepki görürken, Almanya’da Airbus’un savunma ve havacılık sektöründe çalışan binlerce kişi, ambargonun işlerini ve gelirlerini tehlikeye soktuğunu belirterek protesto eylemleri düzenlemişti.

Alman Hükümeti, bu baskılar karşısında ambargo kararını gözden geçirmeye karar verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “Suudi Arabistan’ın Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebini karşılamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, şu anda 71 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı kullanıyor. Suudi Arabistan, Almanya’nın ambargosu nedeniyle başka alternatiflere de bakıyor. Fransa ile Rafale savaş uçağı almak için görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.

TÜRKİYE’YE KARŞI ÇIKIYOR

Öte yandan Almanya, Türkiye’nin de İngiltere’den 40 adet Eurofighter Typhoon satın almasına karşı çıkıyor. Almanya, Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek, Türkiye’ye silah satışını durdurmuştu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz dönemde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Bir diğer konu da Eurofighter Typhonn meselesi. Eurofighter konusunda İngiltere’nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya’da bir sıkıntı söz konusu. Fakat pürüzleri gidermek için İngiltere’nin olumlu yaklaşımı oldu. Almanlarla konuyu görüşeceklerini söylüyorlar. Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil” ifadelerini kullanmıştı.