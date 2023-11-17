Bakan Güler'den F-35'e veto: 40 adet Eurofighter almayı planlıyoruz

Millî Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi.

Komisyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayii ve savaş uçağı alımına ilişkin önemli mesajlar verdi.

“Elimizdeki muharip uçakların şu anda yükümlü olduğumuz görevleri karşılayıp karşılamayacağına dair bir soru vardı. Elimizdeki uçaklarımız F-16’larımız ve F-4’lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterlidir" diyen Bakan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz tabii ki ileriye bakıyoruz, başlangıçta F-35’e müracaat etmiştik. Bakın F-35’te birtakım problemler çıktı.

Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. Block-70 denen Viper uçaklarıyla 40 taneyi hazır alacağız, 79 taneyi de kendi TUSAŞ fabrikamızda biz yapacağız. Eurofighter’larla ilgili çalışmamız var. İngiltere ve İspanya’yla görüşüyoruz.

Hem İngiltere hem İspanya evet diyor, Almanya’yı ikna etmeye çalışıyorlar. Onlar çalışıyor biz çalışmıyoruz. Olursa oradan da 40 tane Eurofighter almayı planlıyoruz. Ama bizim için asıl olan 2 tane uçağımız var.

Hürjet’imiz var; eğitim uçağımız olacak aynı zamanda bir muharip uçak olacak. Asıl hedefimiz KAAN, milli muharip uçağımız; bu yılın sonunda ilk uçuşunu yapacak. Bu beşinci nesil bir uçak bugün başladık yarın da bunu bitireceğiz öbür gün de piste çekeceğiz diye bir kaide yok.

2028’de yerli motoru vereceğiz. En geç 2031-2032 kendi motorumuzla uçuyor olacak."

“S400’E İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ANDA DÜĞMEYE BASARIZ”

Bakan Güler, S400 hava savunma sisteminin faal durumda olup olmadığına ilişkin soru üzerine, “Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey yok. S400’e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız” diye konuştu.

Güler'in açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:

ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak.

Siber Savunma ile uğraşıyoruz. Siber ülkemizi savunmak için ne gerekiyorsa çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Eğitim konusunda da dünyada neresi en iyiyse oradan eğitim alıyoruz.

MKE’de eski teknolojiler var onları yeniliyoruz. Çalışmaları başlattık seneye bu zamanlar size bunları sunarız.

Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz.