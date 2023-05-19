Euroleague'de ilk finalist Olympiakos

THY EuroLeague Final Four karşılaşmasında Olympiakos ile Monaco karşılaştı.

Olympiakos, rakibini 76-62'lik skorla mağlup etti ve EuroLeague'de finale yükseldi. Yunan ekibi, devreyi 29-41 geride kapattı ancak 3. çeyrekte 27-2'lik önemli bir seri yakaladı ve galibiyetle finale uzandı.

FENERBAHÇE'YE 2017'DE KAYBETMİŞTİ

Olympiakos, 2017'de Fenerbahçe'ye kaybettiği finalin ardından bir kez daha finale kaldı.

Olympiakos'un THY EuroLeague finalindeki rakibi Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının ardından belli olacak.

