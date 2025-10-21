EuroLeague Yönetimi, EuroLeague'de mücadele eden iki İsrail takımının ve EuroCup takımlarının 1 Aralık'tan itibaren iç saha maçlarını kendi evlerinde oynayabileceğini açıkladı.

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, salı günü yapılan ortaklar toplantısında İsrail ve Gazze'deki güncel durumun, yapılan ateşkesin ve sürdürülen barış görüşmeleri neticesinde İsrail ekiplerinin maçlarını 1 Aralık itibarıyla kendi evlerinde oynayabileceğini duyurdu.

Euroleague'den İsrail takımlarına jest! Skandal karar - Resim : 2

Bölgedeki durumun dikkatle takip edileceği belirtilirken, Avrupa basınına yansıyan haberlerde İsrail devletinin EuroLeague'e güvenlik garantisi verdiğinin de altı çizildi.

Türk takımlarının İsrail ile iç sahada oynadığı maçlar da güvenlik gerekçesi ile farklı ülkelerde oynanıyor.

