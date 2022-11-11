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Sertab Erener’den ‘Eurovision’ sürprizi

Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincileri Sertab Erener ve Belaruslu şarkıcı Alexander Rybak bir araya geldi. Birlikte fotoğraf çekilen ikilinin pozları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:24
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Eurovision birincileri Sertab Erener ile Alexander Rybak buluştu

Sertab Erener’den ‘Eurovision’ sürprizi
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Ülkemizi 2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsi eden ve Türkiye'ye ilk kez birincilik yaşatan Sertab Erener, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

Sertab Erener, bir başka Eurovision birincisi olan Belaruslu şarkıcı Alexander Rybak ile beraber çekildiği bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. "Everyway That I Can" adlı şarkısıyla ülkemizi temsil eden şarkıcı paylaşımına "Sürpriz!" notunu düştü.

İki Eurovision birincisinin bir araya geldiği bu paylaşıma beğeni yağdı. İkilinin bu karesi düet yapacakları yönünde yorumlandı. Rybak daha önce yaptığı bir açıklamada bir Türk şarkıcıyla düet yapmak istediğini söylemişti.

Birçok kişi şarkıcının Hadise ile düet yapacağını ileri sürmüştü.
 

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