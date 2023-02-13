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Sertab Erener depremden etkilenen barınak hayvanları için çiftlik kurdu

Deprem hayvanları ve barınakları da vurdu. Hatay'daki barınak hayvanları için Sertab Erener, Başak Tatlıtuğ, Meriç Keskin gibi ünlü isimler harekete geçti. Erener'in barınak hayvanları için çiftlik kurduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:49
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Sertab Erener deprem bölgesindeki hayvan barınaklarının yardımına koştu 

Sertab Erener depremden etkilenen barınak hayvanları için çiftlik kurdu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Deprem sokak hayvanlarını, ahır hayvanlarını ve barınakları da vurdu.

Asrın felaketinde evlerini kaybeden depremzedeler için tüm Türkiye seferber olurken deprem bölgesindeki hayvan dostlarımız için de mama yardımları yapılıyor.

Hatay'daki barınak hayvanları için Sertab Erener, Başak Tatlıtuğ, Meriç Keskin gibi ünlü isimler de yardıma koştu. Sertab Erener'in barınak hayvanları için çiftlik kurduğu ve güvenli bölgeye taşınmaları için harekete geçtiği öğrenildi.
 

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