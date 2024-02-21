Ev alacaklara yapılacak 500 bin liralık desteğin şartları belli oldu. Bakanlık açıkladı

Türkiye’de ekonomik krizin hızla büyümesiyle beraber ihtiyaçlara erişimi azalması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı yardıma muhtaç kişiler için harekete geçiriyor.

Bakanlık aile, yaşlı, engelli, dul ve yetimlere destek sağlamak için bir çok sosyal yardım hazırlıyor. Ancak bu sosyal yardımlara ulaşmak o kadar kolay değil. Desteklere dizlilerce şartlar ve ayrıntıları barındırıyor.

Burak Taşcı'nın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 500 bin TL’ye kadar varan destekleri karşılıksız olarak gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşlara veriyor. Veriyor vermesine de bu şartların detaylarını karşılayabilecek ne kadar kişi orası meçhul.

500 BİN TL’LİK YARDIM

Bakanlık, evi kötü durumda olanlara tadilat yardımı, ev yapım ya da alımlarında da 500 bin TL’ye kadar karşılıksız destek veriyor.

Barınma yardımları kapsamında, 3294 sayılı Kanun kapsamında zaruri ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak 18 yaş üstü aile bireylerine, muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişilere özel olarak yapıldı.

Bu kişiler kimlikleriyle başvurduğunda basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar, orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar, kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar, prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar, betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek sağlanıyor.

Peki bu yüksek enflasyon ortamında bu fiyatlara ev yaptırabilmek ya da onarabilmek ne kadar mümkün?

Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekli şartı aranıyor.

Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştiriliyor. Aktarım için 1 yıl beklemek gerekiyor.

Peki o zor şartlardaki insan o evde 1 sene boyunca nasıl kalacak?

Ayrıca Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek konut destek programı bulunuyor.

Buna göre yani bakanlık kendi değil, hayırseverlerin de desteğini alarak bu yardımı yapabiliyor.

Kontenjan tanımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bulunduğu ilçelerde ikamet eden 18 yaş üstü aile bireyleri başvuruda bulunabiliyor. Program kapsamında hane başına 500.000 TL destek sağlanıyor. Ev alımlarında tek seferde ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak veriliyor.