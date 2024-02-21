Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi iflas bayrağını çekmek üzere. Avrupa ve dünya modasına yön veren lider markalar da müşterisiydi

Avrupa ve dünya modasına yön veren lider markalara kumaş tedarik eden şirketlerin başında yer alan Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi küresel ekonomik krizin etkisiyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya.

Şirket, yılda 5 bin 500 ton kumaş üretip aralarında Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'ın da bulunduğu dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapmaya devam ediyor.

Şirketin kurucusu, 1970’lerin başında tekstil sektörüne çırak olarak giren ve İstanbul Bağcılar’da ilk fabrikasını kuran Özgür Akkoyun’dur. Akkoyun, yurtdışından getirdiği makinelerle ilk kumaş üretimine başlamıştır.

KORKORDATO SÜRECİ SÜRÜYOR

Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Zümra Örme Kumaş Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve Özgür Akkoyun, geçen yıl konkordato talebinde bulunmuştur.

Konkordato süreci, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin gözetiminde devam etmektedir. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 302. maddesi gereğince alacaklılar toplantısının yapılmasına hükmetmiştir.

Alacaklılar, 11 Mart’ta düzenlenecek toplantıda veya sonrasındaki 7 günlük sürede konkordato önerisini kabul veya reddetme hakkına sahiptir. Oy kullanmayan alacaklılar, konkordato önerisini reddettiği varsayılacaktır.