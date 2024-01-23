Ev hanımlarına emeklilik yasası ne zaman çıkacak? Ev hanımları emekli olabilir mi?

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Ev hanımlarına emeklilik yasası ne zaman çıkacak? Ev hanımları emekli olabilir mi?
Ev hanımlarına emeklilik imkanı sunan yasa hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, ev hanımlarına emeklilik yasası ne zaman çıkacak? Ev hanımları emekli olabilir mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarına ilişkin emeklilik yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, ev hanımlarına emeklilik yasası ne zaman çıkacak? Ev hanımları emekli olabilir mi?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına ev hanımlarına emeklilik yasasına ilişkin konuştu.

Vedat Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği için “Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." açıklamasında bulundu.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI NEDİR?

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabileceklerdir. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecektir.

Yasanın ikinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınması bekleniyor.

Yasanın üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelmesi planlanıyor. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacaktır.

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