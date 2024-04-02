Annesine bakmaktan vazgeçen kiracısını kapı dışarı etti

7 yıl önce Tokta, Esentepe Mahallesi 1425. Sokak, Şafak Apartmanı'nın 4. katındaki daireyi kiralayan Serkan Vapur'un eşi Çiğdem Vapur, iddialara göre ücret karşılığında ev sahibinin 96 yaşındaki annesine bakmaya başladı.

4 yıl boyunca ev sahibinin annesinin her türlü hizmetini para karşılığı yapan Çiğdem Vapur, 4 yılın ardından bakıcılığı bırakma kararı aldı. Kocasıyla da istişare ettikten sonra durumu ev sahibine bildiren Vapur, ev sahibinin hışmına uğradı.

Ev sahibi annesine bakmaktan vazgeçen eşi, hiçbir gerekçe göstermeden mahkemeye verdi. Vapur ailesi eve gelen mahkeme kağıdını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bir yanlışlık olduğu kanısıyla telefonlarına sarılan çift ev sahibine bir türlü ulaşamadılar.

Uzun yol şoförlüğü yapan Serkan Vapur'un şehir dışında olmasından sebep eşi Çiğdem Vapur, 3 çocuğuyla birlikte bütün evi tek başına taşımak zorunda kaldı. Tahliye kararıyla neye uğradığını şaşıran çift, ev sahibine olan tepkilerini, evin balkonuna astıkları bir pankart ile gösterdi.