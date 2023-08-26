Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı

İstiklal Mahallesi'nde ev sahibi A.C. ile kiracısı G.K. arasında sitenin bahçesinde kira meselesinden çıktığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü.

A.C, G.K'yi ve yanındaki köpeğini bıçakla yaraladı.

G.K'nin yaralandığını gören oğlu F.K. tabancayla A.C'yi kolundan yaraladı. A.C. F.K'yi da bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen G.K. ile oğlu F.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaralanan köpek öldü.

Ev sahibi A.C. saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı

Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı

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