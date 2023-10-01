Kiracısını sokak ortasında silahla tehdit edip öldüresiye darp ettiler

Son dönemde artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan sorunlar artarak devam ediyor.

Dün Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aytaç E., 7 yıldır kirada oturduğu evden ev sahibi tarafından çıkarılmak istendi. Evden çıkmak istemeyen Aytaç E. ev sahibinin kirayı 3 katına çıkarma isteğine de olumsuz yanıt verdi. Asgari ücretle çalıştığını ve böyle bir zammı karşılayamayacağını söyleyen kiracı ve ev sahibi mahkemelik oldu.



ÖNÜNÜ KESİP DARP ETTİLER CEP TELEFONUNU ALIP KAÇTILAR

Dün iş çıkışı metrobüsten inerek evine giden Aytaç E.’nin önü, ev sahibi Ali E. ve Aşur E. tarafından kesildi. Bir anda saldıran baba-oğul, kiracılarını tekme tokat dövdü. Yere düşen Aytaç E.’yi yerde tekmeleyen şahıslar, cep telefonunu da alarak uzaklaştılar. Baba-oğlu, olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara ise “Bu adam tacizci” diyerek yaklaştırmadılar. Darp edilen Aytaç E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM”

Yaşadıklarını anlatan Aytaç E., “Ev sahibi ve oğlu beni yakaladı. Ben de ‘Ne oluyor’ dedim. Bana ‘Yürü lan’ diyerek silah gösterdiler. Daha sonrasında beni yere iterek vurmaya başladılar. Çevredeki insanlar müdahale etmek istediklerinde ise taciz olayı olduğunu söyleyerek insanları uzaklaştırdılar. İnsanların bağırışlarını duydum ve bilincim kayboldu. O sırada telefonum yere düşmüştü, onu da aldılar. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim” dedi.

2016 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyen Aytaç E., "Kira konusunda yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle arabulucuya vermişler beni. Ben arabulucuya ‘O insanlarla istemiyorum’ dedim.

Çünkü beni daha önceki senelerde de tehdit etmişlerdi. Bir seferinde ise bacağımı kırdılar. O olayların da raporları mevcut. O zaman da mahkemelik olmuştuk ve ben kazandım. Şu anda verdiğim kira 2 bin 250 TL. Ev sahipleri ise benden 8-9 bin TL kira istiyorlar. Ben onlara ‘Asgari ücretle çalıştığımı biliyorsunuz, ben o parayı veremem. Niye üstüme geliyorsunuz’ dedim” diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, dayakçı baba-oğulu gözaltına aldı. Zanlılardan Ali E., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

YÜZDE 25 ZAM SINIRI EV SAHİPLERİ VE KİRACILARI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Artan enflasyon ve ekonomik kriz, ev kiralarını yükseltirken iktidarın bu sene de uyguladığı ev kiralarına yüzde 25 tavan zam uygulaması, ev sahipleri ve kiracıları birbirine düşürüyor.

Ev sahipleri düşük kira fiyatından oturan kiracılara yüzde 25 zammı az buluyor. Fiyatların enflasyonla orantılı olmadığını düşünen ev sahipleri, kirayı istedikleri seviyeye çıkarmak isteyince kiracılar ve ev sahipleri arasında çıkan tartışma bıçaklı silahlı kavgalara dönüşebiliyor.