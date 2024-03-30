Kahramanmaraşlı genç kızdan acı sözler. 'Mültecilerin ülkemdeki kadın ve çocuklara neler yaptığını görebiliyorum'

Kahramanmaraş’ta yaşayan genç bir kız memleketindeki Suriyeli ve Afgan kaçakların fazlalığından isyan ederek, ”'Kahramanmaraş'ta, küçük Halep kurdular! Yabancı ve mültecilerin, ülkemdeki kadınlara ve çocuklara neler yaptığını görebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Sokak röportajına konuşan Kahramanmaraşlı genç bir kız, Kahramanmaraş’ın Dumlupınar ilçesinde Suriyeli ve Afgan kaçak göçmenlerin küçük bir Halep kurduğunu, o bölgeye işi düştüğünde gidemediğini belirterek isyan etti.

Kendi öz memleketinde kaçak göçmenlerden dolayı rahat gezemediğini belirten genç kız, Afgan ve Suriyeli kaçak göçmenlerin kadın ve çocuklara neler yaptıklarını gördüğünü ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

İstediği bölüme girebilmek için üniversite sınavına 3 sene boyunca hazırlandığını belirten genç kız, diğer yabancı öğrencilerin basit bir sınava girip bölümlere yerleşebildiğini bu konudan da rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Muhabir tarafından kendisine Suriyeli ve Afgan kaçak göçmenlerin durumu sorulan Genç kız, yaptığı röportajda şunları söyledi,

“MÜLTECİLER KAHRAMANMARAŞ’TA KÜÇÜK HALEP KURMUŞLAR”

“Kendi yaşadıklarımla ilgili başlayabilirim bu konuda. Ben Maraşlıyım ve Maraşta yaşıyorum Maraş’ta çok eski bir yer var Dumlupınar olarak geçiyor. Orası son 8 senede mültecilerle doldu. Her yerde Arap tabelaları var. Bir gün o bölgeye işim düştü ve ben o bölgeye giremedim. Çünkü gerçek manada küçük Halep kurmuşlar.”

“MÜLTECİLERİN ÜLKEMDE KADINLARA VE ÇOCUKLARA NELER YAPTIĞINI GÖREBİLİYORUM”

“Yaşadığım şehirde memleketim olan bir şehirde böyle sıkıntılar çekebiliyorum. Mültecilerin ülkemde kadınlara ve çocuklara neler yaptığını görebiliyorum. Hepsi beni rahatsız ediyor. Bir tek mülteciler değil ben ülkemdeki bütün yabancılardan sıkıntı yaşıyorum. Ben 3 sene sınava hazırlandım istediğim yere girebilmek için. Ancak diğer yabancı insanlar kolay bir sınava girip çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyor.”