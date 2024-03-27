Bakan Yerlikaya açıkladı. Hatay’da Alevler isimli göçmen kaçakçılığı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” isimli operasyonda, elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında, elebaşının da içinde bulunduğu suç örgütü üyesi 13 şüpheli şahıs yakalandı. Suç örgütü üyesi şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 2 aracın ve çok sayıda tabanca ve fişeğe el konulduğu belirtildi.