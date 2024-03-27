Bakan Yerlikaya açıkladı. Hatay’da Alevler isimli göçmen kaçakçılığı suç örgütü çökertildi

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Bakan Yerlikaya açıkladı. Hatay’da Alevler isimli göçmen kaçakçılığı suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” isimli göçmen kaçakçılığı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” isimli operasyonda, elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında, elebaşının da içinde bulunduğu suç örgütü üyesi 13 şüpheli şahıs yakalandı. Suç örgütü üyesi şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 2 aracın ve çok sayıda tabanca ve fişeğe el konulduğu belirtildi.

ekran-goruntusu-2024-03-27-082553.png

ekran-goruntusu-2024-03-27-082704.png

ekran-goruntusu-2024-03-27-082717.png

ekran-goruntusu-2024-03-27-082733.png

ekran-goruntusu-2024-03-27-082823.png

Son Haberler
Aziz Yıldırım’la ilgili bomba gelişme! Fenerbahçe'nin 2 Nisan’daki kritik toplantısına katılacak mı? Spor
Aziz Yıldırım’la ilgili bomba gelişme! Fenerbahçe'nin 2 Nisan’daki kritik toplantısına katılacak mı?
Köprüyü yıkan geminin şok detayı ortaya çıktı Dünya
Köprüyü yıkan geminin şok detayı ortaya çıktı
Sinem Kobal ünlü dizinin setinden paylaşım yaptı. Hayranları heyecanlandı Magazin
Sinem Kobal ünlü dizinin setinden paylaşım yaptı. Hayranları heyecanlandı
Türk Holding dev maden şirketini satın aldı. 56 ülkede faaliyet gösteriyor Gündem
Türk Holding dev maden şirketini satın aldı. 56 ülkede faaliyet gösteriyor
Depresyon ve menopoza iyi geliyor. İşte şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Depresyon ve menopoza iyi geliyor. İşte şifa deposu ot
Hakem döven Faruk Koca’ya bir şok daha Spor
Hakem döven Faruk Koca’ya bir şok daha
Dolar sabah sürprizi yaptı Ekonomi
Dolar sabah sürprizi yaptı