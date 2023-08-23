Ev sahibi, yüksek kira artışını reddeden ailenin evini bastı. Küçük çocuk hıçkırıklara boğuldu

Zonguldak’ta bir ev sahibi, kira artışını kabul etmeyen kiracı ailesine saldırdı.

Ev sahibi, yüksek kira artışını reddeden ailenin evini bastı. Küçük çocuk hıçkırıklara boğuldu

Küçük çocuğun gözü önünde yaşanan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kira artışına anlaşmazlık

Ereğli ilçesinde Aktay ailesi, yaklaşık 6 yıldır oturdukları dairenin kirasının 2023 yılı başında 1500 TL’ye yükseltildiğini söyledi. Ancak ev sahibi S.Ç., aileyi daireden çıkarmak istedi. Bu durum taraflar arasında tartışmaya neden oldu.

Ev sahibi aileyi bastı

Olay günü S.Ç., eşi T.Ç. ve oğlu, Aktay ailesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan V.A. ile T.Ç. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine diğer aile bireyleri de katıldı. Ev sahibi ve yakınları, Aktay ailesine tekme ve yumrukla saldırdı.

Kavga güvenlik kamerasında

Yaşanan kavga, dairedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ev sahibinin eşi T.Ç.'nin V.A.'ya vurduğu, S.Ç.'nin de B.A.'yı darp ettiği görülüyor. Küçük çocuğun ise annesinin yanına koşarak ağladığı görülüyor.

Yaralananlar ve şikayetler

Kavgada B.A., eşi V.A. ve babası N.A. hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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