Ev sahipleri kiracısına bunu yaparsa ceza alıyor. ‘Oğlum gelecek’ yalanı ayaklara dolanacak

Son dönemlerde yükseliş gösteren kira fiyatları sebebiyle bazı sahipleri ile kiracılar arasındaki tartışmalar arttı. Fiyat artışında yüzde 25’lik bir sınır olması gerekçesiyle anlaşmazlıklar yaşanırken, akrabasının geleceği şeklinde yalan söyleyerek kiracılarının daireyi boşaltmasını isteyen ev sahipleri dikkat çekiyor. Daireye yakını gelecek olan ev sahiplerinin yasal olarak böyle bir hakkı bulunduğunu ancak yalan söyleyerek kanunun suistimal edilmesinin de cezası olduğunu söyleyen emlakçı Özgül Parlak, bu tür gerekçeler ile kiracısını çıkaran ev sahibinin normal şartlarda dairesini 3 yıl süreyle başka birine kiraya veremediğini ifade etti. Konuyla ilgili mağdur kiracıların ellerinde yasal ihtar belgesi olması gerektiğini dile getiren Parlak, ev sahibinin sözüne güvenerek daireyi boşaltan vatandaşların mahkemede kendini kanıtlamakta zorluk çektiğini belirtti.

“EVE YAKININI GETİRECEĞİ GEREKÇESİYLE KİRACISINI ÇIKARAN EV SAHİBİ DAİRESİNİ 3 YIL KİRAYA VEREMİYOR”

Eskişehir’de emlakçılık yapan Özgül Parlak, kiracısını yalan gerekçeler daireden çıkartan ev sahipleriyle ilgili bazı detaylardan bahsetti. Daireye yakınları geleceği için kiracısını çıkartan vatandaşların evlerini 3 yıl süreyle başka birine kiraya veremeyeceğine vurgu yapan Parlak, “Ev sahipleri, eğer gerçekten dairede kendisi oturacaksa veya yakınları gelecekse kiracıyı çıkartabiliyor. Kanunen böyle bir hakkı var ama bu şekilde yalan söyleyip çıkartıyorsa ve kiracı da bunu ispatlayabiliyorsa o zaman hem cezası var hem de tazminat davası açabiliyor. Ev sahibi bir yakınının gelmesi gerekçesiyle kiracıyı çıkartıyorsa dairesini 3 yıl süreyle başka birine kiralayamıyor. Böyle konular sebebiyle özellikle bu sene biz emlakçılar çok fazla bir sıkıntıya girdik. Ev sahipleri ile kiracı arasında kaldık. Genel olarak kira artışlarından dolayı ev sahipleri kiracılarını daireden çıkarmak istediler. Kira fiyatlarını aniden ikiye katlayamadıkları ve daha fazlasını isteyemedikleri için böyle yaptılar. Ancak ev sahibi kiracısı 5 yıl oturduktan sonra kira emsal davası açabiliyor. Diyelim ki kiracı bin liraya oturuyor ama güncel piyasada evin kirası artık 7-8 bin TL olmuş. Ev sahibi bunun davasını açtığı zaman zaten o kirayı alabiliyor. Yani kafalarına göre iş yapmamaları gerekir. Şimdi yüzde 25 artış limiti koyuldu. Ancak ne ev sahipleri ne de kiracılar bu limite uymuyorlar. Kendi aralarında ortasını bulup anlaşıyorlar. Kiracı ev sahibinin yakınının geleceğini söylediği zaman bu konuda ona güvenip çıkarsa hiçbir şey talep edemez. Ev sahibinin ona ihtar göndermesi ve evden çıkartma sebebi olarak bu durumu belirtmesi lazım. Bu ihtara rağmen ev sahibi kiracıyı çıkardıktan sonra daha yüksek fiyatla başka birisini eve alırsa ve önceki kiracı da bunu ispatlarsa o zaman hak sahibi olabilir” dedi.