Temizlik ürünlerini kendiniz üretin

Temizlik yaparken dikkat etmemiz gereken pek çok konu var. Seçtiğimiz temizlik ürününü kalitesi, ürünün içinde bulunanlar ve ürünü nereye uygulamayacağımız dikkat etmemiz gereken hususların başında gelmekte.

Ancak günümüzde temizlik ürünlerinin içinde bulunan kimyasallar sağlığımız için oldukça zararlı. Özellikle evinde bebekleri olanların kullandıkları temizlik maddelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Evimizde bulunan bazı ürünlerle istediğimiz kıvamda başarılı bir temizlik yapmamız mümkün. Peki bu doğal ürünleri nasıl hazırlayacağız.



HALI DETERJANI

1 bardak mısır nişastası (veya karbonat)

Sirkeli su

Özel lekeler için bir avuç tuz veya soda.

Orta boy bir halı için bir bardak mısır nişastasını (veya karbonatı) halının üzerine serpip bir saat kadar bekledikten sonra elektrikli süpürge ile süpürün, daha sonra sirkeli su ile silin. Eğer özel lekeler varsa onlara özel uygulamalar da yapabilirsiniz, örneğin çamur ve kırmızı şarap lekesi, üzerine tuz serpip bir saat bekledikten sonra elektrik süpürgesiyle süpürünce çıkabilir. Kahve lekesi ise soda ile çıkıyor.

ÇAMAŞIR DETERJANI

1 lt su

1 bardak zeytinyağlı sabun tozu

1 bardak çamaşır sodası

1 /2 bardak boraks

Suyu kaynatıp içine diğer malzemeleri eklediğimiz karışımı, her yıkamada bir kahve fincanı kadar çamaşır makinesinin deterjan gözüne koyarak kullanabilirsiniz. Piyasada tamamen doğal malzemelerden üretilmiş markalı çamaşır deterjanları da mevcut.

YUMUŞATICI

1 bardak su

1 çorba kaşığı karbonat

1 kahve fincanı elma sirkesi (yumuşatmak için)

1 kaç damla uçucu güzel kokulu yağ (Bergamot veya Lavanta olabilir)

Suyun içine bütün malzemeleri karıştırıp, yumuşatıcı gözüne koyabilirsiniz. Yumuşatıcı için sadece elma sirkesi kullananlar da var.



CAM - AYNA TEMİZLEYİCİ

Yarım litre sirke

Yarım litre su

Bir kaç damla arap sabunu

Sirke, su ve arap sabununu (ya da bitkisel bir sabunu) püskürtücü bir kaba koyarak, pamuklu bezle camları temizleyebilirsiniz.

BULAŞIK DETERJANI

1 bardak kaynar su

1 bardak zeytinyağlı sabun tozu

1 yemek kaşığı boraks

1 yemek kaşığı karbonat

Jel kıvamına gelinceye kadar malzemeleri karıştırıp bulaşık süngeri ile kullanılabilir.

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

¼ bardak deniz tuzu

2 yemek kaşığı limon tuzu

1 bardak boraks (Tercihe göre ekstra hijyen için, eczaneden alınabilir)

Yarım çay bardağı limon veya mandalina suyu (Tercihe göre koku için)

Yapılışı:

Tuzları rondoda çekip, boraks ve limon suyunu ekleyip bulaşık makinesinin deterjan gözüne koyulabilir. Benzer şekilde elma sirkesi de bulaşık parlatıcı görevi görüyor.

DİŞ MACUNU

3 yemek kaşığı karbonat

3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

15-20 damla nane (peppermint) yağı

Karışım homojen bir kıvama gelince, ağzı kapaklı bir kavanozda saklanabilir. Nane yağı yerine limon, karanfil, çay ağacı, zencefil gibi farklı uçucu yağları tercih edebilirsiniz.

YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Yarım litre sirke

Yarım litre su

5-6 tane portakal

Portakal kabuklarını sirkenin içine atıp, ağzı kapaklı bir kapta iki hafta beklettikten sonra, kabuk poslarını kaptan çıkarıp, içine (sirkeyle aynı miktarda) suyu ekleyince yer temizleme sıvısı hazır oluyor.

AHŞAP TEMİZLEYİCİ

Bitkisel yağ (sevdiğiniz bir koku)

Limon suyu veya sirke

Diş macunu (opsiyonel)

Limon suyu ve bitkisel yağdan eşit ölçülerde karıştırıp parkeleri veya ahşap mobilyaları bu karışımla silebilirsiniz, eğer çıkarmak istediğiniz bir leke varsa diş macunu ile silmek işe yarayabilir.

LAVABO AÇICI

Yarım bardak karbonat

Yarım bardak sirke

1 litre su

Tıkanmış olan gidere, yarım bardak karbonat ve yarım bardak sirke döküp 15 dakika bekletin. Daha sonra sıcak su dolu bir çaydanlığı gidere boşaltın.