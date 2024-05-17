Sosyal medyanın yeni fenomeni: Hırsıza cilve yapan güvenlik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyanın yeni fenomeni: Hırsıza cilve yapan güvenlik
TikTok'un popüler isimlerinden 'Yakışıklı Güvenlik'ten sonra şimdi de 'Cilveli Güvenlik' fenomen oldu. Bir güvenlik görevlisinin kameraya cilve yaptığı anlar, sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyanın yeni gündemi, güvenlik görevlisinin cilvelerine odaklandı. TikTok'un yıldızlarından biri haline gelen 'Yakışıklı Güvenlik' sonrasında, şimdi de 'Cilveli Güvenlik' viral oldu. Bir güvenlik görevlisinin kamera karşısında arkada çalan müzikle cilve yaptığı anlar, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Güvenlik görevlisi tarafından "Hırsıza cilve yapıp bölgemden uzaklaştırıyorum" notuyla paylaşılan video, kısa sürede viral oldu ve kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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