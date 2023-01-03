Evde ateş düşürme yöntemleri belli oldu

CNN Türk’te yer alan habere göre; Yüksek ateş ile karşılaşıldığı zaman ebeveynler telaşa kapılarak bazı ateş düşürme yöntemlerini kullanabileceği vurgulandı. Bu yöntemler, ateşi düşürmek yerine kimi zaman daha da arttırabileceği bildirildi. Vücut ısısının 38 derece ve üzeri olması yüksek ateş olarak tanımlanır. Yüksek ateşin olduğu zamanlarda ateşli havale ortaya çıktığı vurgulandı. Bu durum ise en çok 6 ay ve 5 yaş arası çocuklarda sıkça görülür. Ateşli havalelerin görüldüğü vücut sıcaklığı genellikle 39-40 dereceye ulaşır.

İnsanların normal şartlar altında belirli oranda bir vücut sıcaklığı vardır. Yüksek ateş her yaştan insanın başına gelebilecek bir sağlık sorunudur. Ama bu durum özellikle de küçük çocuklar için daha tehlikelidir. Bu nedenle küçük çocuğu olan anne ve babaların en çok korktuğu şeylerden birisi de yüksek ateştir. Yüksek ateş evde bazı yöntemler kullanılarak düşürülebilir. Bu gibi durumlarda morarma ve çocukta bilinç kaybı yaşanabilir. Bu durumda panik yapmadan çocuğun bir yere düşmesini çarpmasını önlemeli, sırt üstü başı size dönük ve hava kanalları açık olacak şekilde yatırmalısınız. Ateşli olan kişi sıtmalanır ve üstünü örtmek isteyebilir. Ateşli kişinin üstünü örtmemeli ve ılık bir duş almasını sağlamalısınız. Ilık bir duş vücut ısısının aniden düşmesini sağlar.

Evde ateş düşürmenin pek çok farklı yolu vardır. Ateş düşürmek için ateşlenen kişinin yaşına uygun bir yöntem belirlemek gerekir. Yüksek ateşin en tehlikeli olduğu yaş grubu ise, bebekler ve çocuklardır. Bebeklerin ve çocukların evde ateşini düşürmek için kullanılabilecek yöntemler:

-Evinizde ateş düşürücü ya da fitil varsa kullanım şekline uygun olarak gerekli dozda bebeğinize verebilirsiniz.

-Ilık bir su hazırlayarak bebeğinize güzel bir duş aldırabilirsiniz. Bu sayede bebeğinizin vücut ısısı ani bir şekilde düşmeye başlar.

-Bebekler hasta olmasın diye genellikle kat kat giydirilir ve bulundukları odanın sıcak tutulmasına özen gösterilir. Yüksek ateş durumunda bebeğin üzerindeki fazla kıyafetleri çıkartmak gerekir. Bebeğin bulunduğu odanın sıcaklığı ise, 20 dereceye kadar düşürülür.

-Anne sütü bu aşamada çok önemlidir. Eğer bebeğiniz emiyorsa onu ateşliyken emzirmeye devam etmeniz gerekir. Eğer çocuğunuz emmiyorsa bol sıvı vermeye dikkat etmeniz gerekir. Yüksek ateş ile birlikte sıvı kaybı olacağı için bol sıvı alınması gerekir.

-Çocuklarınızın alnına ıslak bez ya da sirkeli su gibi maddeler sürmemeli ve doktorunuz önermedikçe çocuğunuza antibiyotik vermemelisiniz.

YETİŞKİNLERDE YÜKSEK ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateşi düşürürken daha tedbirli olmak gerekir. Fakat yetişkinlerde yüksek ateş düşürmek daha kolaydır. En etkili ve en hızlı ateş düşürme yöntemleri arasında ılık su ile duş almak olduğunu unutmamanız gerekir. Ateşliyken üşümeniz ve sıtmalanmanız durumunda üstünüzü örtmemeli, oda sıcaklığını düşürerek ılık bir duş almalısınız. Yetişkinlerde ateş düşürmek için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz;

-Rahat ve bol giysiler giyin ve üzerinizdeki fazla giysileri çıkarın.

-Bolca dinlenin.

-Kahve, alkol ve sigaradan uzak durun.

- Ilık su ile duş almak,

-Bol bol su içmek,

-Ateş düşürücü ilaç içmek,

-Kolay nefes alabilmek için burnunuzu açık tutun.

-Soğuk bez ile koltuk altlarına kompleks uygulayın.

-Oda sıcaklığını düşürün.

Ateş Düşürmeye Yardımcı Besinler

Bazı yiyecek ve içecekler de ateş düşürmeye yardımcı olur. Vücut ısısını düşürmeye yardımcı olan besinler,

-Enginar, Ceviz, acı biber tozu

-Kiraz, lahana, elma püresi

-Kızılcık, kekik, pancar

-Bol bol su içmek vücut ısınızın kısa sürede dengelenmesini sağlar.

-Kuru yemişler

-Mor ve koyu kırmızı gıdalar

- Yeşil çay

-Çilek, ahududu ve mandalina

-Yeşil gıdalar

-Zerdeçal ve zencefil