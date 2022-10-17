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Türk bilim insanlarından kene aşısı müjdesi

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’in “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili aşı geliştirme çalışmalarını salgın nedeniyle 2 yıl bekletmek zorunda kalmıştık, şimdi tekrar başlayacağız” ifadelerini kullanması umutlandırdı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 17:39
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Türk bilim insanlarından kene aşısı müjdesi. Türk bilim insanları TURKOVAC'ın ardından yerli KKKA aşısı için kolları sıvadı

Türk bilim insanlarından kene aşısı müjdesi
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AA'nın haberine göre; TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl bekletmek zorunda kaldıkları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına tekrar başlayacaklarını ve kısa süre içinde Faz 1 aşamasına geçmeyi planladıklarını söyledi.

“KKKA ÇALIŞMALARINA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Keneler tarafından taşınan ve ölümlere neden olabilen KKKA'nın Türkiye'nin ciddi bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkati çeken Özdarendeli, şunları vurguladı:

“Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili aşı geliştirme çalışmalarını salgın nedeniyle 2 yıl bekletmek durumunda kalmıştık, şimdi çalışmalarına tekrar başlayacağız. KKKA ile ilgili zaten öncesinde yaptığımız ciddi çalışmalar vardı, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu süreçte preklinik çalışmalarda hastalığa karşı farklı aşı platformları geliştirdik, en son 'rekombinant 1' platformunda yüzde 100 koruyuculuk aldık. Buradan ilerleyeceğiz, biraz zamanı var ama çok kısa bir sürede Faz 1 aşamasına geçebileceğimizi düşünüyorum.”

"TURKOVAC 18 AYDA GELİŞTİRİLDİ"

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Özdarendeli, yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın salgın koşullarında 18 ay içerisinde geliştirildiğini hatırlattı.

“TURKOVAC'ın şu an yeni varyantlarla ilgili çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Farklı kombinasyonları araştırma anlamında deniyoruz” ifadesini kullanan Özdarendeli, KKKA hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına da tekrar başlanacağı bilgisini verdi.

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