Evde mayonez nasıl yapılır? Evde mayonez tarifinin malzemeleri neler?

Patates kızartmalarından sandviç çeşitlerinde sıklıkla kullanılan mayonez genellik hazır olarak satılmaktadır. Market gibi yerlerde hazır mayonezleri bulabileceğiniz gibi evde kendi mutfağınızda mayonez yapabilirsiniz. Peki, evde mayonez nasıl yapılır? Evde mayonez tarifinin malzemeleri neler?

Evde mayonez nasıl yapılır? Evde mayonez tarifinin malzemeleri neler?

Mayonez ve ketçap gibi ürünler salatalardan kızartmalara sevilerek kullanılan lezzetlerdir. Tarife uygun olarak evde mayonez yapmak mümkün. Mutfağınızda kolaylıkla hazırlayabileceğiniz mayonez yapımı tarifini sizler için derledik. Peki, evde mayonez nasıl yapılır? Evde mayonez tarifinin malzemeleri neler?

İşte evde mayonez yapımı tarifi…

MAYONEZ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 adet yumurta sarısı

- 1,5 su bardağı bitkisel yağ

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- 1 çay kaşığı tuz

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MAYONEZ NASIL YAPILIR?

Yumurta sarılarını cam bir kaseye alın.

Üzerine limon suyunu ve tuzun yarısını ekleyip güzelce çırpın.

Sürekli çırparak azar azar sıvı yağı ekleyin.

Yağ ve yumurta yavaş yavaş kıvam almaya başlayacak ve rengi de beyazlaşacaktır.

Koyulaşan mayoneze sıvı yağı eklemeye devam edin.

Tuzun kalan yarısını da ekleyip yağ bitene kadar çırpın. Mayoneziniz hazır.

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