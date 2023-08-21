Mor lahana turşusu için bilinmesi gereken aşçılık tüyosu. Mor lahana turşusu 5 dakikada servise hazır

Kebapçı usulü mor lahana turşusu yapmak uzun günler sürebilir. Bilmeniz gereken bu aşçılık sırrı ile mor lahana turşusu 5 dakika içerisinde servise hazır hale geliyor.

Mor lahana turşusu, sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden başında gelir. Söz konusu turşu, mor lahananın sağlığa faydalarını ve fermente edilmiş gıdaların probiyotik etkisini bir arada sunar. Özellikle kebapçılarda sunulan mor lahana turşusu damaklarda eşsiz bir lezzet bırakır. Fakat mor ya da diğer bilinen ismiyle kırmızı lahana turşusunun hazırlanması uzun günler sürer. Öğrenmeniz gereken bu aşçılık sırrıyla mor lahana turşusu hemen masada oluyor!

Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte; Verilen malzemelerden bir adet 1 litre hacminde kavanoz turşu elde edebilirsiniz. Dilerseniz ikiye bölerek 2 adet 0,5 litre hacimli kavanozlara da bölebilirsiniz. Eğer daha kısa sürede tüketmek istiyorsanız veya hazırlar hazırlamaz yenecek kıvamda olsun istiyorsanız normal ince tuzla da hazırlayabilirsiniz. İnce tuz kullanacaksanız daha kısa sürede tüketmelisiniz.

MOR LAHANA TURŞUSU YAPARKEN AKLINIZDA BULUNSUN

Mor lahana turşusu yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

- 1 adet orta boy mor lahana

- 4-5 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 4 su bardağı su

- 1/4 su bardağı sirke

Mor lahana turşusu yapılışı ise şöyle:

*Mor lahanayı yıkayın ve ince ince doğrayın. Sarımsakları soyun ve dilimleyin.

*Bir tencereye su, tuz, şeker ve sirkeyi koyun ve kaynatın. Bu karışım turşu suyu olacak.

*Bir kavanoza mor lahanayı ve sarımsakları sıkıca yerleştirin. Üzerine kaynar turşu suyunu dökün. Kavanozun ağzını kapayın.

*Turşuyu oda sıcaklığında 3-4 gün bekletin. Ardından buzdolabına kaldırın.

*Mor lahana turşunuz hazır. Afiyet olsun

MOR LAHANE TURŞUSU DEYİP BURUN KIVIRMAYIN

Mor lahana turşusu, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Mor lahana, beyaz lahanaya göre daha fazla antioksidan içerir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Mor lahana turşusu, mor lahananın faydalarını koruyarak sağlıklı bir atıştırmalık oluşturur. Mor lahana turşusunun faydaları nelerdir? İşte sizler için derlediğimiz bazı bilgiler:

- Mor lahana turşusu, kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Mor lahanada bulunan antosiyaninler, hücre hasarını önleyerek kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Ayrıca mor lahana turşusunda bulunan sirke, probiyotik bakterilerin üremesine yardımcı olarak bağırsak sağlığını destekler.

- Mor lahana turşusu, kan şekerini düzenler. Mor lahanada bulunan lif, kan şekerinin ani yükselmesini ve düşmesini önler. Böylece diyabet riskini azaltır ve tokluk hissini arttırır. Ayrıca mor lahana turşusunda bulunan sirke, insülin duyarlılığını arttırarak kan şekerinin dengelenmesine katkıda bulunur.

- Mor lahana turşusu, cilt sağlığını korur. Mor lahanada bulunan C vitamini, kolajen üretimini arttırarak cildin sıkılaşmasını ve elastikiyetini sağlar. Ayrıca mor lahanada bulunan antosiyaninler, ciltteki iltihaplanmayı azaltarak akne ve sivilce oluşumunu önler. Mor lahana turşusu tüketerek cildinizin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.

- Mor lahana turşusu, kemik sağlığını destekler. Mor lahanada bulunan K vitamini, kalsiyum emilimini arttırarak kemikleri güçlendirir. Ayrıca mor lahanada bulunan magnezyum, fosfor ve demir gibi mineraller de kemik yapısının oluşumuna katkıda bulunur. Mor lahana turşusu tüketerek osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltabilirsiniz.

(Kaynak: Yemek.com Derleme: Tgrthaber.com.tr)