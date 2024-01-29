Evdeki sevimli tehlike

Hamsterlardan insana bulaşabilen Seul virüsü, grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir enfeksiyon hastalığı.

Virüs, hamsterların dışkılarından veya solunum yoluyla bulaşabiliyor. Virüsün tedavisi mümkün, ancak önlem almak için hamster sahiplerinin dikkatli olması gereklidir.

HAMSTERLARDAN İNSANA BULAŞAN SEUL VİRÜSÜNE DİKKAT

Seul virüsü, ilk olarak 2016 yılında ABD ve Kanada’da evde beslenen hamsterlardan insanlara bulaşan bir virüs olarak tespit edildi. Virüs, hamsterların dışkılarından veya solunum yoluyla bulaşıyor. Bulaşan kişilerde, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, kanama gibi grip benzeri belirtiler görülebilir. Böbrek yetmezliği, akciğer iltihabı, kalp sorunları gibi ciddi komplikasyonlara da neden olabiliyor.

Seul virüsü, antiviral ilaçlarla tedavi edilebilir. Ancak, tedavinin etkili olması için hastalık belirtileri başladıktan sonra ilk 48 saat içinde başlanması gerekir. Bu nedenle, hamster sahiplerinin, kendilerinde veya hamsterların da herhangi bir hastalık belirtisi fark ettiklerinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları çok önemli.

NASIL ÖNLEM ALINABİLİR?



Hamsterların kafeslerini düzenli olarak temizlemek ve dezenfekte etmek.



Dışkılarını temizlerken lateks eldiven, maske ve gözlük kullanmak.



Dışkılarını temizledikten sonra elleri iyice yıkamak ve antiseptik kullanmak.



Hamsterlara dokunurken elleri yüz, göz, burun veya ağıza götürmemek.



Dokunduktan sonra elleri iyice yıkamak ve antiseptik kullanmak.



Sağlıklı ve temiz yemek ve su vermek.

Hamsterlarda halsizlik, iştahsızlık, solunum güçlüğü, kanama gibi belirtiler görülürse, hemen veteriner hekime götürmek.