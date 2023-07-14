Everton 38 yaşındaki futbolcuyu transfer etti

İngiltere Premier Lig takımı Everton, bonservisi elinde olan 38 yaşındaki futbolcu Ashley Young’ı transfer ettiğini açıkladı.

Daha önce Manchester United ve Inter'de de forma giyen İngiliz futbolcu, son olarak Aston Villa'da oynamıştı.

Young, Premier Lig'de 422 maça çıkarken, yaptığı 71 asistle tüm zamanların asist sıralamasında 15. sırada yer alıyor.

İmza attıktan sonra bir açıklama yapan Young, "Geçen sezon Everton için işler iyi gitmemişti. Ancak bu Everton'ın büyüklüğünü etkilemez. Takıma katıldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

