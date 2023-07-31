Evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibine keserle saldırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir ev sahibi, dairesini boşaltmalarını istediği kiracıları tarafından keserle yaralandı.

KAYNAK: DHA
Evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibine keserle saldırdı

DHA'nın haberine göre; saldırganlar olay yerinden kaçarken, ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sarıkorkmaz Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Y.Ç. isimli ev sahibi ile M.D. ve İ.K. isimli kiracıları arasında evi boşaltma konusunda anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracılar, ev sahibine keserle saldırdı. Evin camları kırılırken, Y.Ç. kanlar içinde başka bir eve sığındı.

Polis saldırganları yakaladı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Olay yerinden ticari taksi ile uzaklaşan saldırganlar ise polis ekiplerinin takibi sonucu kent merkezinde yakalandı. Şüpheliler, polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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