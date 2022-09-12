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Her saniyesi korkunç. Evi dağıttığı gerekçesiyle evlatlarını bahçede sopayla dövdü

İstanbul Çağlayan’da yabancı uyruklu bir baba, evi dağıttıkları gerekçesiyle yarı çıplak 3 küçük çocuğunu bahçede sopayla dövdü. Çocukların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri babayı gözaltına aldı. Anneleri Nijerya’da olan 3 çocuk ise yurda yerleştirildi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 18:51
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Evi dağıttığı gerekçesiyle evlatlarını bahçede sopayla dövdü. Ellerin kırılsın

Her saniyesi korkunç. Evi dağıttığı gerekçesiyle evlatlarını bahçede sopayla dövdü
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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Joseph J., akşam saatlerinde evi dağıttıkları gerekçesiyle çocuklarını bahçeye çıkarttı. Şahıs ardından eline geçirdiği tahta bir sopayla 7 yaşındaki kız çocuğu J.J.J., 10 yaşındaki erkek çocuğu L.J. ve 8 yaşındaki erkek çocuğu olan J.J.’yi sopayla tek tek dövmeye başladı. Sopayla dövülüp evin içine sığınan çocuklar çığlık çığlığa kaldı. Dehşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

EVİ DAĞITTIKLARI İÇİN ÇOCUKLARINI DÖVMÜŞ

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri baba Joseph J.’yi gözaltına alırken, 3 çocuğu ise muhafaza altına aldı. Şahsın oturma izninin olduğu ancak çalışma izininin olmadığı öğrenilirken, çocuklarını ise evi dağıttıkları için dövdüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

ANNELERİ NİJERYA'DA OLAN ÇOCUKLAR YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Çocuklarının annelerinin ise Nijerya’da olduğu ve şahsın ise ticaretle uğraştığı öğrenildi. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şahsın 3 çocuğu ise savcılık talimatıyla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.

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