Çocuk odalarının temizliği nasıl olmalı

Hijyen elbette çok önemli. Hele bir d esöz konusu çocuk olunca. İşte çocuk odalarının temizliği ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Çocuk odalarının temizliği konusunda hassas olunması gerekli. Çocuklar hem mikroplara hem de allerjen temizlik ürünlerine karşı az dirençli olurlar...



Temizlikte organik ve doğal ürünler kullanılması, bol tüylü halı ve pelüş türü eşyalardan uzak durulması gerekir. Materyallerin içinde çok sayıda bakteri olur. Odanın temizlik ve düzeni için öncelikle odanın düzenlenmesi şarttır.

Yatak her sabah toplanmalı havalandırılmalıdır.

Gereksiz malzemeler çöpe atılmalıdır.

Kıyafetler katlanarak yerlerine konulmalıdır.

Oyuncaklar uygun sepetlerdeki yerlerine konulmalıdır.

Oda tamamıyla toplanmadan temizlik başlamamalıdır.



Duvarlar kimyasal içeren temizleyicilerle temizlenmemelidir.

Gece lambası ya da tavanda asılı aydınlatma malzemeleri de temizlenmelidir.

Yerlerin temizliğinde de çok hassas davranmak gerekir.

Bu nedenle elektrik süpürgesi ardından mutlaka mikrop kırıcı malzemelerle parke alanlar silinmelidir.

Çocuk odası temizliği için çamaşır suyu kullanmak kesinlikle yanlıştır.