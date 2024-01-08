Çıbanı söküp atıyor. İşte şifa dolu ot

Doğal besinlerle sağlık sorunlarına çare arayan insanlar için fındık yaprağı karışımı ilgi çekici bir seçenek oldu. Çıban, insanların başına bela olan bir cilt enfeksiyonudur. Fındık yaprağı karışımı, çıbanlara iyi geldiği söylenen bir doğal yöntemdir.

FINDIK YAPRAĞI KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

-Taze fındık yapraklarını iyice ezerek hamur kıvamına getirin.

-Bu hamuru yarım su bardağı sıcak suyla karıştırın.

-Karışımı soğumaya bırakın.

-Soğuyan karışımı çıbanlı bölgeye sürün.

-Bu uygulamayı haftada 2-3 kez yapabilirsiniz.

ÇIBAN NEDİR?

Çıbanlar genellikle bakterilerden kaynaklanan bir cilt enfeksiyonudur. Nadiren de olsa mantarlar da çıbana neden olabilir. En sık rastlanan bakteri türü, cildin en üst tabakasında bulunan stafilokok bakterisidir. Bu bakteri, yetişkin insanların yaklaşık %30'unda enfeksiyona yol açmadan bulunur.

Stafilokok bakterisi cilt ve mukozada yaşar. Bu bakteri, yağlanma, terleme gibi üremesini kolaylaştıran durumlarda ve bağışıklık sistemi zayıfladığında kıl kökü ve çevresinde enfeksiyon oluşturabilir. Stafilokok bakterisi cilt teması veya enfekte nesneler aracılığıyla bulaşabilir. Zayıf bağışıklık sistemi, kötü hijyen ve dar giysiler çıban oluşumuna sebep olabilir. Çıbanlar genelde yüz, kulak, boyun, koltuk altı, kalça, genital bölge veya uyluk gibi bölgelerde görülür. Vücudun farklı yerlerinde tekrarlayan derin çıbanlara furonküloz denir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık çıban oluştuğu gözlenir.

FINDIK YAPRAĞININ YARARLARI

-Fındık yaprağı çayı böbrek sağlığı için faydalıdır. Böbrek taşı ve kumunu düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca böbrek ağrılarını da hafifletir. - Fındık yaprağı çayı bağırsak parazitlerini temizlemeye de yararlıdır.

-Fındık yaprağı çayı sindirim sistemi için de faydalıdır. Mide rahatsızlıklarına karşı kullanılabilir.

-Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

-Zihinsel yorgunluğu gidermeye ve kuvvet vermeye yardımcı olur.

-Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

-Cinsel gücü artırmaya ve prostat hastalığına karşı korumaya yardımcı olur.

-İdrarı artırmaya ve kanı temizlemeye yardımcı olur.

-Ateşi düşürmeye ve menopoz dönemindeki ateş basmasına karşı kullanılabilir.

-Fındık yaprağı kaynatılarak lapa haline getirilip göz kapaklarına konursa göz iltihabına iyi gelir.

-Fındık yaprağı çayı düzenli olarak içilirse cildi temizler ve sivilceleri önler.