Evi uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen şüpheliler yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Evi uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen şüpheliler yakalandı
Samsun'da bir evin ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri kurularak uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da bulunan bir evde ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri ile uyuşturucu imalatı yapan şüphelileri tespit etti. Yapılan incelemelerde Barış Uskibar (42), V.U. (38), O.U. (40) ve Selçuk Osanmaz’ı (20) olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından 2 gün önce evlerine düzenlenen operasyonda 4 kilogram 598 gram esrar, 1 kilogram 329 gram skunk, 852 sentetik ecza, 83 gram kenevir tohumu, ele geçirildi. 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. 1 kişi tutuklandı.

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