Evi uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen şüpheliler yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da bulunan bir evde ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri ile uyuşturucu imalatı yapan şüphelileri tespit etti. Yapılan incelemelerde Barış Uskibar (42), V.U. (38), O.U. (40) ve Selçuk Osanmaz’ı (20) olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından 2 gün önce evlerine düzenlenen operasyonda 4 kilogram 598 gram esrar, 1 kilogram 329 gram skunk, 852 sentetik ecza, 83 gram kenevir tohumu, ele geçirildi. 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. 1 kişi tutuklandı.