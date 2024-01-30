Evinde annesinin ve eşinin önünde dövülerek öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde 24 yaşındaki Veysel Kaya, motosikletiyle seyir halindeyken yolda yürüyen Davut Koldaş ve Kahraman Erkaçmaz’a çarptı. Yaralanan şahısların akrabaları, Kaya’yı olay yerinde dakikalarca darp etti.

Çevredeki vatandaşlar Veysel Kaya’yı saldırganların elinden kurtardı ve evine gönderdi. Saldırganlar ise olay yerine yakın bir noktada olan evine giden Kaya’yı takip etti. Saat 23.00 sularında, Mehmet Salih Koldaş, Serhat Erkaçmaz ve Bedirhan Erkaçmaz isimli saldırganlar, Veysel Kaya'ya arkasından bıçak ve odunlarla saldırdı. Aldığı darbeler sonucunda yere düşen Kaya’nın ağzından köpükler gelmeye başladı. Sesleri duyarak gelen Kaya’nın eşi ve çocukları ölüm anına şahit oldu.

SALDIRGANLARIN ZENGİN VE NÜFUSLU OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLÜYOR

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, Kaya'yı darp eden 3 şahıs, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Dosyaya gizlilik kararı verilirken, şüphelilerin avukatlarının yaptıkları itirazlar sonucunda şüpheli şahıslar tahliye edildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yaptığı itirazlar ise reddedildi. "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklu yargılanan saldırganların nasıl tahliye edildiği merak konusu olurken, şüphelilerin zengin ve nüfuslu oldukları iddia edildi.

“SALDIRGANLAR KAMERA KAYITLARIYLA POLİS ELİYLE OYNADI”

Veysel Kaya'nın ağabeyi İzzet Kaya, "Kardeşim en ağır darbeyi ilk saldırıya uğradığı yerde almış. Onlarca kişi bir anda saldırmışlar. İçleri soğumamış eve kadar gelmişler. Annemin, eşinin ve 1 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde öldürüldü. İşin önemli tarafı saldırganlar mahalledeki kamera kayıtlarıyla polis eliyle oynadılar. Tek isteğimiz adalet ama o da gelmiyor" açıklamasını yaptı.