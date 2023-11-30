Evinde çıkan kavgada bıçaklanan adam, hayatını kaybetti

Saat 02.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Hüseyin Amiri ile evine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Amiri, yaralı halde sokağa çıkıp çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖGÜSÜNDEN BIÇAKLANDI
Sağlıkçılar, göğsünden bıçaklanan Amiri'nin öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Amiri'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.