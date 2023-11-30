Evinde çıkan kavgada bıçaklanan adam, hayatını kaybetti

Denizli'de arkadaşıyla kavga eden Afganistan uyruklu Hüseyin Amiri (24), arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Evinde çıkan kavgada bıçaklanan adam, hayatını kaybetti

Saat 02.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Hüseyin Amiri ile evine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Amiri, yaralı halde sokağa çıkıp çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

evinde-cikan-kavgada-bicaklanan-afgan-hayatini-kaybetti-2851-dhaphoto1-1.jpg

GÖGÜSÜNDEN BIÇAKLANDI

Sağlıkçılar, göğsünden bıçaklanan Amiri'nin öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Amiri'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

evinde-cikan-kavgada-bicaklanan-afgan-hayatini-kaybetti-2851-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı Sağlık
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar Gündem
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi Yaşam
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi
Türk mitolojisinde Samanyolu Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Samanyolu
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü Magazin
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü
Etiyopya'da kolera alarmı Dünya
Etiyopya'da kolera alarmı
Netanyahu İsraillileri silahlandırmaya devam edecek Dünya
Netanyahu İsraillileri silahlandırmaya devam edecek