Evinde çıkan kavgada bıçaklanan adam, hayatını kaybetti

Denizli'de arkadaşıyla kavga eden Afganistan uyruklu Hüseyin Amiri (24), arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.