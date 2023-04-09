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Ünlü aktörün ölüm nedeni belli oldu. Evinde ölü bulunmuştu

'Fringe', 'The Wire' ve 'John Wick' gibi yapımlarla tanınan Lance Reddick evinde ölü bulunmuştu. ABD'li ünlü oyuncunun ölüm sebebi belli oldu. Raporun ardından Reddick'in ailesi, ölüm belgesindeki bulgulara itiraz etti.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 12:58
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Evinde ölü bulunmuştu. Ünlü aktör Lance Reddick'in ölüm nedeni belli oldu.

Ünlü aktörün ölüm nedeni belli oldu. Evinde ölü bulunmuştu
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Editöe: Özge Ceren ÇİMEN

Başrolünü Keanau Reeves'in oynadığı "John Wick" serisinde "Charon" karakterine hayat veren ABD'li ünlü aktör Lance Reddick, 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ani ölümüyle hayranlarını yasa boğan ünlü ismin ölüm belgesinde; iskemik kalp hastalığı ve aterosklerotik koroner arter hastalığı nedeniyle öldüğü belirtildi.

BULGULARA İTİRAZ EDİLDİ

Ancak Lance Reddick'in avukatı, ölüm belgesindeki bulgulara itiraz etti.

Reddick'in ailesi adına konuşan avukatı, otopsiden çıkan sonuçların mantıklı gelmediğini çünkü Reddick'in "fiziksel bakımdan tanıdığı en formda kişi" olduğunu söyledi.

James Hornstein, Reddick'in evde her gün egzersiz yaptığını ve sıkı bir beslenme düzeni uyguladığını belirterek, iş için uzakta olduğu zamanlarda sözleşme gereklilikleri kapsamında spor salonu olanaklarından yararlanmayı talep ettiğini ekledi.

Hornstein, "Ölüm belgesinde yer alan bilgiler Reddick'in yaşam tarzıyla tamamen tutarsız. Stephanie Reddick de ölüm belgesi bilgileri doğrulamadı ve aile tarafından bilinen gerçeklerle tutarsız" dedi

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