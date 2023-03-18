18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • 'John Wick'in yıldızı Lance Reddick evinde ölü bulundu

'John Wick'in yıldızı Lance Reddick evinde ölü bulundu

'John Wick' serisinde 'Charon' karakterine hayat veren 60 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu Lance Reddick evinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 13:39
Takip Et

'John Wick'in yıldızı Lance Reddick yaşamını yitirdi

'John Wick'in yıldızı Lance Reddick evinde ölü bulundu
+
Aa
-

Pek çok iddialı dizi ve filmde rol alan aktör Lance Reddick hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünü menajeri Mia Hansen duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; Reddick dün, Los Angeles'ta bulunan evinde saat 09:30'da ölü bulundu. Lance Reddick'in doğal sebeplerden öldüğü belirtilirken ölümüyle ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

Reddick, geniş bir hayran kitlesi bulunan ve 2005-2008 yılları arasında yayınlanan 'The Wire' dizisindeki polis şefi 'Cedric Daniels' karakteriyle büyük bir şöhret kazanmıştı.
Aktör sonrasında da  'Fringe' dizisindeki 'Philip Broyles' rolüyle izleyiciyle buluşmuştu. Reddick'in burada canlandırdığı rol şöhretini pekiştirmişti.

Lance Reddick'in en çok tanınırlığını artırdığı ve sevildiği başka bir rolü ise 'John Wick' serisinde canlandırdığı ve 'John Wick'e her zaman destek olan otel müdürü 'Charon' karakteriydi. Reddick, 24 Mart'ta Türkiye'de gösterime girecek olan serinin son filmi 'John Wick 4'te de yer almıştı.
Usta aktör, ölmeden sadece bir gün önce çok sevdiği dört köpeğiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.

Oyuncunun sevenleri fotoğrafların altına yaptıkları yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
1
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
2
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
3
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
4
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
5
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
7
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.