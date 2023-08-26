Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Ramazan Tıkıroğlu evinde uğradığı pompalı tüfekli saldırıda öldü. Polis cinayeti işleyen A.Y.'yi her yerde arıyor.

KAYNAK: İHA
Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

İHA'nın haberine göre, pompalı tüfekli saldırı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Mimar Sinan Mahallesi Çaylak Sokak'ta ikamet eden 49 yaşındaki Ramazan Tıkıroğlu, A.Y. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle evinde saldırıya uğradı.

Vücudunun göğüs kısmına iki el ateş edilen Tıkıroğlu, ağır bir şekilde yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tıkıroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli A.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, cinayetle ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor.

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