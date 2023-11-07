Evinden 2.5 kilogram uyuşturucu çıktı "diş ağrısına iyi geliyor" dedi

Beyoğlu'nda bir eve düzenlenen polis baskınında toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu tacirinin polise, “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım” şeklinde cevap vermesi "pes artık" dedirtti.

KAYNAK: İHA
Evinden 2.5 kilogram uyuşturucu çıktı "diş ağrısına iyi geliyor" dedi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı 28 Ekim'de eve polis baskını düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda Ş.T. isimli şüpheli yakalandı. Narkotik suçlarından, yaralama ve ruhsatsız silah suçlarından sabıka kaydı olduğu anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda, 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 290 lira para ele geçirildi.

“DİŞ AĞRISINA İYİ GELİYOR DEDİLER ÖNERDİLER ALDIM”
Evden uyuşturucu çıkması üzerine Ş.T'nin polise, “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım” diye cevap verdi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.T., 6136 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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