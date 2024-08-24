Evine yarasa girdi diye itfaiye çağırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Evine yarasa girdi diye itfaiye çağırdı

Eve giren yarasayı yakalamak için itfaiye ekiplerini çağıran genç, itfaiye eriyle birlikte zorlu bir mücadeleye girdi. Genç, havlu ile itfaiye personeli ise vileda ile yarasayı çıkarmaya çalıştı.

Beklenmedik misafir, bir evi kısa sürede hareketlendirdi. Eve giren bir yarasa, ev sahibini tedirgin edince, genç itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye eri, yarasayı yakalayabilmek için gençle birlikte harekete geçti. Ancak bu sıradan bir kurtarma operasyonu değil, aksine gülümseten bir mücadeleye dönüştü.

Genç, eline aldığı havlu ile yarasayı yönlendirmeye çalışırken, itfaiye eri ise vileda sopası ile yarasayı evden çıkarmaya çalıştı. Genç tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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