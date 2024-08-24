Evine yarasa girdi diye itfaiye çağırdı

Beklenmedik misafir, bir evi kısa sürede hareketlendirdi. Eve giren bir yarasa, ev sahibini tedirgin edince, genç itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye eri, yarasayı yakalayabilmek için gençle birlikte harekete geçti. Ancak bu sıradan bir kurtarma operasyonu değil, aksine gülümseten bir mücadeleye dönüştü.

Genç, eline aldığı havlu ile yarasayı yönlendirmeye çalışırken, itfaiye eri ise vileda sopası ile yarasayı evden çıkarmaya çalıştı. Genç tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşıldı.