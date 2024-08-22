Zayıflamak için gittiği hastanede canından oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zayıflamak için gittiği hastanede canından oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede mide küçültme operasyonu geçiren 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, işlem sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 2 kez daha ameliyat edildi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşanan trajik bir olay, bir ailenin hayatını kararttı. Kilo vermek amacıyla özel bir hastanede mide küçültme operasyonu geçiren 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, işlem sonrası beklenmedik komplikasyonlar yaşamaya başladı. İlk ameliyatın ardından ciddi sağlık sorunları yaşayan Yılmaz, durumu ağırlaşınca tekrar ameliyat masasına yatırıldı.

Ancak, bu sefer de genç kadının sağlığına kavuşması mümkün olmadı. Her biri yaklaşık 5 saat süren iki ek ameliyat daha geçiren Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesi, Neslihan’ın ölümünün ardından büyük bir şok ve acı yaşarken, ameliyatları gerçekleştiren doktor ve hastane yönetimi hakkında şikayette bulundu.

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