Evini dönüştüreceklere 1,5 milyon lira destek. Erdoğan açıkladı

İstanbul’da düzenlenen, 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, Kentsel Dönüşüm kapsamında evini dönüştürenlere 1,5 milyon TL destek vereceklerini açıkladı.

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI

Erdoğan, “Yarısı Bizden” olarak adlandırdıkları kampanyaya, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini ve şimdiye kadar 1 milyon 233 bin başvuru olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca, bu kampanya sayesinde 350 bin konutun dönüştürülmesini hedeflediklerini açıkladı.

Erdoğan konuyla alakalı, “Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir” dedi.

Erdoğan vatandaşların alacağı 1,5 milyon liranın ödemesine evler tamamladıktan sonra başlayacaklarını ve ilk yıl faizsiz olacağını açıkladı.

Erdoğan ayrıca, şimdiye kadar kampanyaya başvuran 71 bin bağımsız bölüm ile tamamen anlaştıklarını; 158 bin başvuru ile de yüzde 50 oranında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Erdoğan açıklamasının devamında, “Bu insanlarımızla aralarındaki pürüzleri giderip anlaşma sağlayabilirse kampanyadan faydalanma imkanına kavuşacaklardır. Marmara Kentsel Dönüşüm Hizmet Ofisi'ne canlı bağlanarak 100 binadaki 500 insanımızla ilk sözleşmelerini imzalayacağız. Böylelikle toplamda 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan yarısı bizden kampanyasını 'bismillah' diyerek fiilen başlatmış olacağız” dedi.

ERDOĞAN ÜÇ İLÇEYİ İŞARET ETTİ

23 Aralık itibariyle, İstanbul Kentsel Dönüşüm Yıkım Programı kapsamında 17 yapıda yer alan 261 bağımsız bölümün yıkım işlemlerinin başlayacağını duyuran Erdoğan, ayrıca Tuzla'da 3 farklı noktada bin 570, Bağcılar'da 371 ve Gaziosmanpaşa'da bin 96 olmak üzere toplamda 3 bin 37 konutun temellerinin atılacağını açıkladı.

36 MİLYON KONUTTAN 6 MİLYONU RİSK ALTINDA

Türkiye’de toplamda 36 milyon konut olduğunu ve bunların 6 milyonunun deprem açısından risk altında olduğunu belirten Erdoğan, 2 milyon konutun ise acilen dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir il olarak 2012 yılında kentsel dönüşüm yasasını çıkardıklarını belirten Erdoğan, toplam 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını ve kentsel dönüşüm için 480 milyar lira harcadıklarını söyledi. Ayrıca 400 bin konutun dönüşümüne de devam ettiklerini belirtti.

TOKİ aracılığıyla 1 milyon 300 binden fazla konutla 13 milyondan fazla insanın hayatlarına dokunduklarını söyleyen Erdoğan, vatandaşları gecekondulardan kurtardıklarını sözlerine ekledi.

ERDOĞAN 5 YILLIK HEDEFİ AÇIKLADI

İstanbul’da devam eden kentsel dönüşüm süreciyle alakalı olarak son 11 yılda 800 bin konutun dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, 170 bin 941 konutun dönüşümüne ise devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan konuşmasının devamında, “İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Hedefimiz 5 yıl içerisinde İstanbul'da 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAYACAĞIZ”

Erdoğan, düzenlemenin amacının keyfi sebeplerle tıkanan kentsel dönüşüm sürecini çabuklaştırmak olduğunu belirtirken, vatandaşların yalan bilgilere karşı dikkatli olmalarını konusunda uyardı.

Son olarak İstanbul’daki rezerv alanlarıyla alaklaı da konuşan Erdoğan, belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa edeceklerini, Yarısı Bizden Kampanyası ile ilk sözleşmelerini imzaladıkları 350 bin konutun dönüşümünü sağlayacaklarını ve bunlara ek olarak İstanbul genelinde 100 bin sosyal konut inşa edeceklerini belirti.