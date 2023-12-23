İstanbul'da deprem hazırlığı başlıyor. Bakan Özhaseki açıkladı. Çok erken değil mi sayın bakan?

Uzmanlar büyük İstanbul depreminin yaklaştığını hep vurguluyor. İstanbul'da çözüm bekleyen en temel sorunlardan biri de depreme karşı dayanıksız binalar ve yapılar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Özhaseki konuşmasında İstanbul depremine de değindi.

Bakan Özhaseki, "İnşallah biz cumartesi günü İstanbul'a büyük müjdeler ile beraber bismillah diyerek, İstanbul'un depreme hazırlığını başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdiklerini söyleyen Özhaseki, kentsel dönüşümde birçok insan zulüm edildiğini de belirtti.

Cumartesi günü İstanbul'a büyük müjdeler ile beraber deprem hazırlığına başlayacaklarını belirten Özhaseki bunu çok önemli olduğunu vurguladı.

Özhaseki, “O gün bir taraftan temel atmalar olacak. Bir taraftan yıkımlar olacak sembolik olarak. Bir taraftan da evet siz beni destekleyin ben binamı yaparım diyenlerin sözleşmeleri imzalanacak. Böyle önemli bir gün diyerek başlıyoruz. Ve bunun için de İstanbul'un depreme hazırlığı noktasında ilk adım gibi olayı görüyoruz. İnşallah 600 sene sonra olur 700 sene sonra olur ne bileyim ben ama orada gözüktüğü kadarı ile birikmiş bir enerji var. Bir türlü kırılacak gibi gözüküyor. Böyle bir ortamda siz yerinizde duramazsınız ya bir şey olmaz mantığı çok gerilerde kaldı. Kader, elbette kader ya her şey kader ama kul üzerine düşeni yapmak durumunda." dedi.

FORMÜL

Özhaseki, " 251 bin vatandaş diyor ki; siz, beni devlet olarak destekleyin ben evimi yaparım. Biz de onun şartlarını açıkladık. Proje bu. Ufak tüyo vermiş olayım İstanbul içinde üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor" açıklamasını da yaptı.

UZMANLAR İSTANBUL İÇİN NE DİYOR?

İstanbul'un büyük depreme ne kadar hazır sorusu sürekli gündeme geliyor. Uzmanlar art arda açıklamalar yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, ağır hasar alması ya da yıkılması beklenen yapılarda 3 milyon nüfusun yaşadığını vurgulamıştı.

Prof. Dr. Naci Görür'e göre İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye, 50’ye çıktı. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" demişti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doğan Kalafat da İstanbul’da beklenen büyüklüğünü ortalama 7.2 olarak açıklamıştı.

Üstelik depremle birlikte tsunaminin de olacağını bildirmişti.