Evinin balkonunda silahla vurulmuş olarak bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen silah sesini duyanlar hemen eve koştu. Ev sahibinin balkonda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı.

Evinin balkonunda silahla vurulmuş olarak bulundu

İHA

Olay, Tepecik Mahallesi'ndeki bir evde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özgen'in (67) yaşadığı evden silah sesinin geldiğini duyarak eve giden komşuları Özgen'i evin balkonunda başından silahla vurulmuş halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Özgen'in yakınları yasa boğulurken, polis ekiplerinin yaşlı adamın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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