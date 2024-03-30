Evinin odasına minyatür mahalle kurdu: 'Hikayem bir çöp şişle başladı'

Kaynak: DHA
Evinin odasına minyatür mahalle kurdu: 'Hikayem bir çöp şişle başladı'
Kocaeli'de esnaflık yapan İsmail Kuş (43), evinin bir odasına eski yapıların olduğu minyatür bir mahalle kurdu.

Çayırova ilçesinde toptancılık yapan İsmail Kuş, seneler önce dükkanına gelen bir arkadaşının yaptığı minyatür ev için çöp şiş istemesiyle birlikte minyatür yapmayı denemeye başladı. Yaptığı minyatür yapılarda en ince ayrıntılara kadar dikkat eden Kuş, ''Aslında bütün hikayem bir çöp şişle başladı. Arkadaşım ‘Çöp şiş istiyorum’ dedi. Ne yapacağını sordum. ‘Bir köy evi yaptım; ona tırmık yapacağım’ dedi. ‘Ben de böyle bir köy evi yapabilir miyim’ diye o gün işe başladım. İşte bütün hikayem o zaman başladı'' dedi. İlk başta küçük yapılarla bu sanata başladığını ifade eden Kuş, evinin bir odasına yaptığı minyatürlerden bir mahalle oluşturdu.

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