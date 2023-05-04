Evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde, iki kişi arasında husumet nedeniyle yaşanan tartışma sonrası bir genç av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Olay, Yeşil Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. 24 yaşındaki Murat Avcı, apartmanın önünde otururken husumetli olduğu kişi tarafından saldırıya uğradı.

Şüpheli, av tüfeğiyle Avcı'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Avcı, göğsüne isabet eden saçmalar sonucu yere yığılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli tarafından kullanılan aracı 12 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde buldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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