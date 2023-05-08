Evinin önünde katledildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evinin önünde katledildi

(AA) Kan donduran cinayet, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hisarkapı köyünde akşam saatlerinde evine giden Temer Temel (48) kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Temel'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Temel'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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