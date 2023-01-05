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Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 

Samsun’da eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti babasında olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda okuyan 2 çocuğunu görmeye gittiği okulda 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö.'nün silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki şüpheli, annesinin erkek arkadaşı Bilgin İ.’yi (53) de okul bahçesinde vurarak ağır yaraladı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:14
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Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, annesinin erkek arkadaşını ağır yaraladı 

Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
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Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti.

Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük’ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasının 2 yerinden tabancayla vurdu

Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.’yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi’ndeki evlerine gitti.

İhbar üzerine okula ambulansla polis ekipleri sevk edildi. Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilgin İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

17 YAŞINDAKİ ZANLI VE BABASI GÖZALTINDA

Annesini ve annesinin arkadaşını tabancayla vuran A.A.Ö. ve babası Ali Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede evlerinde, suçta kullanılan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bazı veliler panikleyip okula giderken polis, olayın okulla bir ilgisinin olmadığını belirtip şüphelilerin yakalandığını söyleyerek velileri sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(AA)

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