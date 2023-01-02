Seri katil koca üç eşini de öldürdü. Cinayetlerde dikkat çeken detaylar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde polis ekipleri, bir kadının cesedinin İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını aldı. Yapılan araştırmada, 48 yaşındaki Mutlu Menekşe’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay sonrası kadının dini nikahlı eşi Necati A. gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, şahsın sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Necati A.'nın 1984 yılında ilk eşi Emine A.'yı bıçaklayarak, cezaevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A.'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Şahsın 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri nedeniyle şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu Menekşe ile dini nikahlı olarak yaşadığı öğrenildi. Teşhis için İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen Menekşe'nin kızı ve yakınları duruma tepki gösterdi.

"YİNE CAN YAKAR"

Mutlu Menekşe’nin damadı İsmail Bangir, “Bu adam bir kere cinayet işlemiş, iki kere cinayet işlemiş, bu da üçüncüsü. Bu tip adamların dışarı bırakılmaması gerekir. Demek ki bu adam dışarıda olursa cinayetler tekerrür edecek. Adamın ifadelerini de duyduk. Şahıs, cinayeti kendisinin işlemediğini söylüyor. İşten eve geldiğinde kayınvalidemi bulduğunu, daha önce iki cinayeti olduğu için bu olayı da kendisi yaptı sanırlar diye korktuğunu belirtiyor. Sonra kızını kayınvalidemi gömmeleri için zorlamış. Kızı babasıyla kayınvalidemi gömdükten sonra korkup karakola ifade vermiş. Kamera kayıtlarında da el arabası ile kayınvalidemi götürüp defnettikleri görülüyormuş. Bu tür insanlar dışarıda olursa kimse güvende olmaz. Biz bu davanın arkasını bırakmayacağız. Hak ettiği cezayı almalı. Eğer çıkarsa yine can yakacaktır" dedi.

Mutlu Menekşe'nin cenazesinin Afyonkarahisar'da Ataköy Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

TUVALETİN YANINA KAZDIĞI KUYUYA GÖMMÜŞ

Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü saat 15.00 sıralarında yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından olay yerinde yapılan çalışmada talihsiz kadının cesedi bulundu.

Başında darp izi bulunan Mutlu Menekşe'nin cesedinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi beton direk taşımak için kullanılan el arabasıyla 30 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında etrafta kimse olmadığı sırada taşıyarak kazdığı çukura gömdüğü tespit edildi. Çukurun hemen yanında şahsın ceset kokmasın diye getirdiği kireç torbaları ve cesedi taşıdığı el arabası bulunurken, Mutlu Menekşe'nin ölmeden önce yıkayarak evlerinin bahçesine astığı çamaşırların ise hala askıda olduğu görüldü.

CİNAYETLER 19 YIL ARAYLA İŞLENDİ

Necati A.'nın ayrıca sosyal medya hesabından sürekli sekreter ilanı verdiği ve 2 yıl gibi kısa bir sürede evine 20'ye yakın kadın aldığı ve hepsinin gördükleri şiddetten kaçtığı öğrenildi. (İHA)